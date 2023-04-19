انعقاد منتدى الاعمال الاذربيجاني الإسرائيلي في باكو

باكو، 19 أبريل (أذرتاج)

انعقد في باكو منتدى الاعمال الاذربيجاني الإسرائيلي برعاية وكالة ترويج التصدير والاستثمارات في أذربيجان (اذبرومو).

أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الاقتصاد ان وزير الاقتصاد والرئيس المشارك في اللجنة المشتركة بين أذربيجان وإسرائيل ميكائل جباروف أشار الى أهمية المنتدى وعقد اللقاءات والفعاليات المختلفة بين رجال الاعمال من حيث مناقشة المسائل الملحة وتحديد أولويات التعاون وإقامة علاقات جديدة بين دوائر الاعمال. قيل ان علاقات الصداقة الثنائية الوطيدة بين البلدين والعلاقات السياسية الرفيعة المستوى تخلق ظروفا مناسبة لتطوير التعاون الاقتصادي.

اشير الى ان اللجنة الحكومية المشتركة وغرفة التجارة والصناعة الإسرائيلية الأذربيجانية لها أهمية من حيث تطوير الشراكة الاقتصادية التجارية بين البلدين. تعمل في أذربيجان شركات إسرائيلية متعددة في المجالات المختلفة. هناك إمكانيات واسعة لتطوير التعاون مع إسرائيل في مجالات الطاقة والتجارة والصناعة والزراعة والابتكارات والبنية التحتية والصيدلية والسياحة وغيرها.

أكد وزير الخارجية الإسرائيلي والرئيس المشارك في اللجنة الحكومية المشتركة إيلي كوهين على أن التعاون المثمر بين البلدين في المجالات الشتى والمشاريع المنفذة في أذربيجان والموقف الجغرافي الفريد لأذربيجان والاستقرار الاقتصادي يخلق بيئة استثمارية وتعاونية مهمة للشركات الإسرائيلية.

تم تقديم عروض مختلفة عن المشاريع الاستثمارية الأذربيجانية والإسرائيلية وعقدت لقاءات ثنائية من نوع B2B و B2G.