الرئيس إلهام علييف يلتقي نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي
AzerTAg.az
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٥٩]
باكو، 19 أبريل (أذرتاج)
التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف مع السيدة ايريكا السون نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي في شئون أوروبا واوراسيا في 19 أبريل.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:١٨]
١٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٥٥]
١٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:١٣]
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٠٠]
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٣٣]
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٣١]
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٤٢]
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٥٦]
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٤٤]
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:٢٢]
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٣٤]
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٠٧]
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:٣٥]
١٧.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٣٩]
١٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٣٣]
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٤٧]
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٥٩]
٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٥٤]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٨]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٨:٠٧]
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٨:٠٦]
١٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٣:٥١]
١٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٣:٤٩]
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٥٤]
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٣٤]
١٨.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٣١]
١٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٣:٣٧]
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٤٩]
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:٤٥]
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١١:٥٠]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك