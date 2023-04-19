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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف يلتقي نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي

    ١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٥‎٩]
    الرئيس إلهام علييف يلتقي نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي

    باكو، 19 أبريل (أذرتاج)

    التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف مع السيدة ايريكا السون نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي في شئون أوروبا واوراسيا في 19 أبريل.

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