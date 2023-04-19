وصول طاقة المشروع العابر لبحر الخزر الى 10 ملايين طن بحلول 2025

باكو، 19 أبريل (أذرتاج)

ستزيد طاقة مشروع النقل الدولي العابر لبحر الخزر لتصل الى 10 ملايين طن بحلول عام 2025.

أفادت أذرتاج نقلا عن رئيس وزراء كازاخستان عليخان اسماعيلوف قوله ان كازاخستان تبذل جهودا لتطوير هذا الممر.

وأوضح ان حجم البضائع المنقولة عبر هذا الممر بلغ 1.7 مليون طن بعد زيادتها مرتين في العام الماضي. مع هذا، ستنقل مليوني طن من البضائع عبر هذا الممر في العام الجاري بناء على برامج العمل الموقعة مع تركيا وأذربيجان وجورجيا وستصل طاقته الى 10 ملايين طن بحلول عام 2025.

يجب الذكر ان حاويات البضائع تنقل الى أوروبا بسكك الحديد وبحريا عبر ممر النقل الدولي العابر لبحر الخزر عبر الصين وكازاخستان وحوض بحر الخزر وأذربيجان وجورجيا وتركيا.