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    اقتصاد


    توقيع وثائق بين أذربيجان وإسرائيل

    ١٩.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٤٢]

    باكو، 19 أبريل (أذرتاج)

    في إطار الاجتماع الثالث للجنة الحكومية الأذربيجانية الإسرائيلية المشتركة في باكو، تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين الحكومتين في مجال حماية البيئة، فضلا عن توقيع بيان مشترك في مجال الابتكارات التكنولوجية بين وكالة الابتكار والتنمية الرقمية الأذربيجانية وهيأة الابتكار التكنولوجي الوطني الإسرائيلية واتفاقية حول التعاون بين سوكار وشركة Union Energy الإسرائيلية ومذكرة تفاهم بين مؤسسة "اذرسو" لإدارة المياه وشركة المياه الإسرائيلية "ميكوروت".

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