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    سياسة


    مركبات لقوات حفظ السلام الروسية تمر عبر طريق لاتشين وخانكندي بدون مانع

    ٢٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٤٤]

    باكو، 20 أبريل (أذرتاج)

    يستمر في يومه الـ 130 اعتصام نشطاء البيئة المنظمة بدعم المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية على طريق لاتشين وخانكندي بطلب وقف الاستغلال الغير قانوني لثروات أذربيجان الطبيعية وتهريبها في جزء من أراضي أذربيجان تنتشر فيها مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية.

    مرت 33 مركبة منها سيارتان و31 شاحنة تابعة لقوات حفظ السلام الروسية في هذه الساعات اليوم 20 أبريل من خلال مكان الاعتصام بدون مانع من مدينة خانكندي إلى اتجاه أرمينيا عبر محافظة لاتشين.

    ويدل ذلك مرة أخرى على أن المشاركين في التظاهرة السلمية لا يعرقلون عبور مراكب النقل للأغراض الإنسانية.

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    مركبات لقوات حفظ السلام الروسية تمر عبر طريق لاتشين وخانكندي بدون مانع مركبات لقوات حفظ السلام الروسية تمر عبر طريق لاتشين وخانكندي بدون مانع مركبات لقوات حفظ السلام الروسية تمر عبر طريق لاتشين وخانكندي بدون مانع مركبات لقوات حفظ السلام الروسية تمر عبر طريق لاتشين وخانكندي بدون مانع مركبات لقوات حفظ السلام الروسية تمر عبر طريق لاتشين وخانكندي بدون مانع مركبات لقوات حفظ السلام الروسية تمر عبر طريق لاتشين وخانكندي بدون مانع