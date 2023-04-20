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    سياسة


    وزير الدفاع يتفقد المعهد العسكري للقوات البرية في آلماتي بكازاخستان

    ٢٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٥‎٠]

    باكو، 20 ابريل (أذرتاج)

    قام وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف بزيارة المعهد العسكري للقوات البرية في مدينة آلماتي، على هامش زيارته الى كازاخستان.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الوزير تعرف ميدانيا على نشاط المعهد العسكري وحصل على معلومات عن تاريخ انشائه.

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    وزير الدفاع يتفقد المعهد العسكري للقوات البرية في آلماتي بكازاخستان وزير الدفاع يتفقد المعهد العسكري للقوات البرية في آلماتي بكازاخستان وزير الدفاع يتفقد المعهد العسكري للقوات البرية في آلماتي بكازاخستان وزير الدفاع يتفقد المعهد العسكري للقوات البرية في آلماتي بكازاخستان