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    أخبار رسمية


    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مسجد الجامع في حي نريمانوف

    ٢٠.٠٤.٢٠٢٣ [١١:٢٩]

    باكو، 20 أبريل، (اذرتاج)

    أقيم حفل افتتاح مسجد الجامع بعد اعمال الترميم وإعادة البناء في حي نريمانوف بمدينة باكو في 20 أبريل.

    أفادت وكالة اذرتاج ان رئيس أذربيجان إلهام علييف وقرينته السيدة الأولى مهربان علييفا شاركا في حفل الافتتاح.

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    الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مسجد الجامع في حي نريمانوف الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مسجد الجامع في حي نريمانوف الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مسجد الجامع في حي نريمانوف الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مسجد الجامع في حي نريمانوف الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مسجد الجامع في حي نريمانوف الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مسجد الجامع في حي نريمانوف الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مسجد الجامع في حي نريمانوف الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مسجد الجامع في حي نريمانوف الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مسجد الجامع في حي نريمانوف الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مسجد الجامع في حي نريمانوف الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مسجد الجامع في حي نريمانوف الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مسجد الجامع في حي نريمانوف الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مسجد الجامع في حي نريمانوف الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مسجد الجامع في حي نريمانوف الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يحضران حفل افتتاح مسجد الجامع في حي نريمانوف