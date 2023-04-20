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    سياسة


    رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكورية الأذربيجانية يزور مقابر الشهداء

    ٢٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:١٧]

    باكو، 20 أبريل، (اذرتاج)

    قام اليوم عضو الجمعية الوطنية الكورية ورئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الكورية الأذربيجانية سوه بيونج سو والوفد المرافق له بزيارة مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا في سبيل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها تخليدا لذكراهم ووضعوا إكليلا من الزهور أمام نصب "الشعلة الخالدة".

    وثم شاهد منظر العاصمة الأذربيجانية باكو من أعلى نقطة بها وقدمت له معلومات عن أعمال البناء والترميم الجارية فيها.

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