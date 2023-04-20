الاستثمارات في القطاع غير النفطي والغاز تتجاوز ملياري مانات

باكو، 20 أبريل، (أذرتاج)

يؤدي تشجيع ريادة الأعمال وتحسين بيئة الأعمال الى زيادة كبيرة في حجم الاستثمارات.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف.

وأشار الوزير إلى أنه بحسب نتائج الربع الأول من العام الجاري، زادت الاستثمارات في القطاع غير النفطي والغاز بنسبة 51.7 بالمئة مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي وبلغت مليارين و251.7 مليون مانات.