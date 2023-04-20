قمر أذر سكاي الصناعي يختتم فعالياته النفع الاقتصادي المحصول عليه من القمر الصناعي كان اكثر من 5ر1 مرة مما استثمر فيه

باكو، 20 أبريل، أذرتاج

اختتم قمر أذر سكاي الصناعي لمتابعة الأرض عن البعد فعالياته في العام التاسع منها قبل عام من المدة المخطط لها.

وقالت وزارة التنمية الرقمية والنقل في بيان إن التبادل بمعلومات مع قمر اذر سكاي الصناعي توقف وعلى الرغم من تدابير متخذة من جانب اذر كوسموس وشركة انتاج القمر الصناعي فلم يكن من الممكن إقامة اتصال بالقمر.

وقالت إن حجم الإيرادات من فعاليات اذر سكاي التجارية منذ اليوم الأول بلغ 105 مليون مانات بجانب المبلغ البالغ 150 مليون مانات دخلا إضافيا من تقديم صور من القمر الصناعي وبذلك كان النفع الاقتصادي المحصول عليه من القمر الصناعي كان اكثر من 5ر1 مرة مما استثمر فيه.

ومن اجل إدارة المخاطر في مجال الفعاليات الفضائية كان القمر الصناعي اذر سكاي مؤمن مقابل 45 مليون مانات وقد اطلقت إجراءات الحصول على مبلغ التأمين.