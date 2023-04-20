أذربيجان: تطعيم 180 جرعة من لقاح كورونا في 20 أبريل

باكو، 20 أبريل، أذرتاج

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 140 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 20 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 89 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الأولى و12 شخصا تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الثانية فيما تلقى 31 شخصا الجرعة الثالثة و8 أشخاص تلقوا الجرعة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بعد نتيجة إيجابية للفحص.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و958 ألف و954 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و409 ألف و746 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و880 ألف و515 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و402 ألف و597 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة و266 ألف و96 شخصا تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.