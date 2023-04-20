أذربيجان: 48 حالة إصابة بكورونا في اليوم الماضي

باكو، 20 أبريل، أذرتاج

سجلت 48 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و82 حالة تعافي و3 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 20 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 831 ألف و41 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 820 ألف و399 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و220 مريض منهم ويستمر علاج 422 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1002 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و580 ألف و828 فحص طبي.