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    جرح 3 عسكريين أذربيجانيين نتيجة انفجار لغمين زرعتهما أرمينيا مؤخرا
    وزارة الدفاع تحذر القيادة العسكرية السياسية لأرمينيا

    ٢٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٤٥‎]
    جرح 3 عسكريين أذربيجانيين نتيجة انفجار لغمين زرعتهما أرمينيا مؤخرا وزارة الدفاع تحذر القيادة العسكرية السياسية لأرمينيا

    باكو، 22 أبريل (أذرتاج)

    ارتكبت أرمينيا استفزازا جديدا بزرع ألغام في الطريق البري غير المعبد في اتجاه قرية "الله قولولار" بمحافظة شوشا، ذلك بغرض التصعيد في جزء من الأراضي الأذربيجانية تنشر فيه قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا.

    أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان العسكريين اللذين كانا في شاحنة تموين تابعة للجيش الاذربيجاني أصيبا بجروح مختلفة نتيجة انفجار لغم أرضي زرعته أرمينيا بشكل مخطط على طريق التموين المؤدي الى مواقع الجيش الاذربيجاني في المرتفعات قرب قرية الله قولولار في الساعة الخامسة مساء في 22 أبريل. كذلك أصيب عسكري آخر سارع الى المساعدة على الجريحين نتيجة انفجار لغم مضاد للمشاة.

    تلقى العسكريون الثلاثة إسعافا طبيا فورا، ثم تم ارسالهم الى المستشفى القريب.

    تم ابلاغ قيادة مركز المراقبة التركي الروسي المشترك وقيادة قوات حفظ السلام الروسية عن هذا الحادث.

    تحذر وزارة الدفاع الأذربيجانية القيادة العسكرية السياسية لأرمينيا من عواقب هذا الحادث تحملها مسئولية كاملة عنها.

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