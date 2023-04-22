جمال ابداعي يذهل الناظرين في غابة شاهفيرديلي في محافظة ايميشلي (صور)

باكو، 22 أبريل (أذرتاج)

بحلول فصل الربيع تفتتح الأزهار وأوراق الأشجار، وتتحول الغابات إلى ألوان مدهشة ومبهرة تسر الناظرين، فيما تشهد غابات أذربيجان، منها غابة شاهفيرديلي حالة من الجمال المذهل.

تقع غابة شاهفيرديلي في محافظة ايميشلي جنوب غربي أذربيجان في سهل "ميل موغان". مساحة الغابة حوالي 200 هكتار وبدأت تشجير المساحة في خمسينيات القرن التاسع عشر. زرعت في الغابة أشجار البلوط والدلب والدردار والأكاسيا وكذلك الرمان والجرس والمشمش وغيرها من الفواكه.

قال ساكن القرية فامل خودييف ان هذه الأشجار زرعت بمبادرة من والده المرحوم وبمساعدة السكان. وكان حارس الغابة الأول والده محمد خودييف. يقول فامل خودييف ان أخيه كامل كان حارس الغابة بعد والده. وبعد وفاة أخيه بدأ السيد فامل وابنه يحرسان الغابة منذ عام 1994.