انعقاد لقاء استشاري مع وفد الناتو في باكو

باكو، 22 أبريل (أذرتاج)

انعقد لقاء استشاري لتدريب التقييم الذاتي بحضور عسكريي القوات الجوية الأذربيجانية وفريق قيادة رامشتاين للقوات الجوية للناتو، في إطار برنامج التعاون للشراكة الفردية بين وزارة الدفاع والناتو لعام 2023.

أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الضيوف تعرفوا في اليوم الأول من التدريب على برنامج التدريب وسيناريو التدريب وأهدافه والمهام. كذلك قدم فريق الناتو معلومات في موضوع "الاستفادة من المروحيات في العمليات".

كذلك قدمت عروض في تنظيم نشاط اقسام القوات الجوية طبقا لمعايير الناتو وتوفير فعاليات الدفاع والامن وأيضا مواضيع أخرى.