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    جمارك ناخجيوان تضبط محاولة تهريب نصف طن مخدرات من ايران الى ندرلاند بالترانزيت عبر أذربيجان

    ٢٢.٠٤.٢٠٢٣ [٢١:٤٨]

    باكو، 22 أبريل (أذرتاج)

    ضبطت إدارة جمارك ناخجيوان محاولة تهريب 499 كلغ و203 جرام من الهيروين في مستودع شاحنة كانت تتحرك من إيران الى ندرلاند بالترانزيت عبر أراضي أذربيجان.

    يجري التحقيق في الحادث.

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    جمارك ناخجيوان تضبط محاولة تهريب نصف طن مخدرات من ايران الى ندرلاند بالترانزيت عبر أذربيجان جمارك ناخجيوان تضبط محاولة تهريب نصف طن مخدرات من ايران الى ندرلاند بالترانزيت عبر أذربيجان