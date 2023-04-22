وزارة الدفاع: عسكريون اذربيجانيون أصيبوا بجروح نتيجة انفجار لغم من صنع أرمينيا

باكو، 22 أبريل (أذرتاج)

قامت وزارة الدفاع بتفقد ميداني لمكان حادث انفجار اللغم في قرية الله قولولار لمحافظة شوشا.

أفادت أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان وحدات الهندسة العسكرية عثرت اثناء البحث اليوم على عدة ألغام مضادة للدبابات وعدد كثير من الألغام المضادة للمشاة في مكان الحادث. تبين ان كل الألغام صنعت في أرمينيا عام 2021.

تطالب وزارة الدفاع الوقف الفوري لنقل الشحن العسكرية من أرمينيا الى منطقة قره باغ الاقتصادية الأذربيجانية وانسحاب الوحدات الارمينية المسلحة غير القانونية من أراضي أذربيجان في أقصر وقت ممكن.