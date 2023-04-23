قرية يئني كند لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور)

باكو، 23 أبريل (أذرتاج)

تقع قرية يئني كند لمحافظة زنكيلان في ضفة نهر هاكاري في السفح الجبلي. أنشئت هذه القرية بدمج قريتي حسينبايلي وقاراكيلسه وتمت تسمية القرية بيئني كند منذ عام 1958.

احتلت القريةُ من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. ودمر الوحشيون الأرمن هذه القريةَ بالكامل في فترة الاحتلال.

تم تحرير القرية من قبل الجيش الأذربيجاني الباسل في 25 أكتوبر إبان الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

تقدم أذرتاج صورا من القرية.