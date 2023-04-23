أذربيجان أنشأت نقطة تفتيش وعبور في مدخل طريق لاتشبن – خانكندي، في الحدود مع أرمينيا

باكو، 23 أبريل (أذرتاج)

بغرض وقف نقل الجنود والأسلحة والعتاد والألغام وكذلك الوسائل العسكرية من أرمينيا الى بقايا الوحدات المسلحة الارمينية غير القانونية في أراضي أذربيجان على خلاف البيان الثلاثي الصادر في 10 نوفمبر عام 2020، و ردّا على انشاء أرمينيا نقطة تفتيش وعبور لها في مدخل طريق لاتشين – خانكندي في الحدود مع أذربيجان في 22 أبريل، أنشأت وحدات حرس الحدود الأذربيجانية نقطة تفتيش وعبور في مدخل طريق لاتشين – خانكندي، في الحدود مع أرمينيا في الساعة الثانية عشرة نهارا في 23 أبريل.

أفادت أذرتاج ان الجانب الاذربيجاني أبلغ قيادة قوات حفظ السلام الروسية وقيادة مركز المراقبة الروسي التركي عن هذا.