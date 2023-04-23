ضمن التحضيرات لسباق فورمولا 1: تقييد حركة المرور في بعض الشوارع في باكو

باكو، 23 أبريل (أذرتاج)

تبدأ الاعمال الاستكمالية حول حلبة مدينة باكو من 23 الى ليلة 24 أبريل، ذلك تحضيرا لسباقات الفورمولا 1.

أفادت أذرتاج انه سيتم تقييد حركة مرور السيارات في الشوارع التي تشملها حلبة مدينة باكو ابتداء من 01:00 ليلة 24 أبريل.

ستستأنف حركة المرور في تلك الشوارع ابتداء من الساعة 08:00 صباحا في 2 مايو.