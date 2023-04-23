"الخارجية" تنشر بيانا عن انشاء نقطة تفتيش وعبور الحدودية عند مدخل طريق لاتشين – خانكندي

باكو، 23 أبريل (أذرتاج)

أصدرت وزارة الخارجية بيانا حول إنشاء نقطة تفتيش وعبور حدودية من قبل جمهورية أذربيجان عند مدخل على طريق لاتشين - خانكندي.

وجاء في البيان: "نظرا لاستمرار سوء الاستخدام المنتظم والواسع النطاق لطريق لاتشين - خانكندي لأغراض غير مشروعة من قبل أرمينيا، على خلاف البيان الثلاثي الصادر في 10 نوفمبر عام 2020 ، والتهديدات الأمنية الناتجة عن هذا، اتخذت حكومة أذربيجان التدابير المناسبة لفرض السيطرة عند مدخل الطريق على الحدود بين أذربيجان وأرمينيا.

على مدى العامين ونصف العام الماضيين منذ توقيع البيان الثلاثي، لفت الجانبُ الأذربيجاني الانتباه إلى الانتهاكات الواسعة النطاق لطريق لاتشين من قبل أرمينيا. من حالات سوء الاستخدام، تناوب استبدال أفراد القوات المسلحة الأرمينية الذين لا يزالون متمركزين بشكل غير قانوني في أراضي أذربيجان، ونقل الأسلحة والذخائر، ودخول الإرهابيين ، فضلاً عن تهريب الموارد الطبيعية والممتلكات الثقافية.

إن نقل الألغام الأرضية عبر طريق لاتشين، بالتالي دفنها في الأراضي الخاضعة لسيادة أذربيجان، له عواقب وخيمة بشكل خاص. منذ أغسطس عام 2022، عثرت في محافظتي لاتشين وكالبجار في أذربيجان على أكثر من 2700 لغم أرضي مضاد للأفراد صنع في أرمينيا عام 2021. ومن الواضح أن تلك الألغام الأرضية قد نُقلت إلى أراضي أذربيجان عبر طريق لاتشين في انتهاك صارخ للبيان الثلاثي. في المرة الأخيرة، في 22 أبريل عام 2023، انفجرت شاحنة عسكرية تابعة للجيش الأذربيجاني نتيجة انفجار لغم أرميني أرضي صنع عام 2021، مما أسفر عن إصابة 3 من جنودنا. منذ نهاية الحرب سقط 294 أذربيجانيا ضحية للألغام الأرضية.

علاوة على ذلك، في 22 أبريل، سجلت كاميرات المراقبة التابعة لوزارة الدفاع الأذربيجانية دخول قافلة من السيارات العسكرية والشاحنات التي تحمل الحاويتين للأغراض العسكرية من أرمينيا إلى أراضي أذربيجان، على عكس البيان الثلاثي ومبادئ وقواعد القانون الدولي. في وقت لاحق، تم رصد قيام أرمينيا بوضع حاويات سكن عسكرية وانشاء بنية تحتية عسكرية في أقرب مسافة من أراضي أذربيجان.

في ظل هذه التهديدات والاستفزازات، فإن إنشاء آلية مراقبة الحدود عند مدخل طريق لاتشين سيساهم في تحقيق الشفافية في حركة المرور على طول الطريق، وسيادة القانون، وبالتالي ضمان أمن وسلامة الحركة.

إن توفير أمن الحدود، وكذلك ضمان المرور الآمن على الطريق، هو من مهام حكومة أذربيجان، وشرط أساسي للأمن القومي وسيادة الدولة وسيادة القانون.

تمشيا مع التزامات البيان الثلاثي، وفي إطار هذا التدبير الإضافي الذي تقدمه جمهورية أذربيجان لضمان امن حركة المواطنين والمركبات والبضائع عبر طريق لاتشين، سيتم توفير الظروف المناسبة لمرور السكان الأرمن لمنطقة قره باغ الأذربيجانية بشكل شفاف ومنظم عبر نقطة التفتيش هذه إلى أرمينيا وأذربيجان في كلا الاتجاهين.

سيتم تنفيذ آلية المراقبة الحدودية المذكورة آنفا بالتنسيق مع قوة حفظ السلام الروسية.

ويعلن الجانب الأذربيجاني استعداده للتعاون مع أرمينيا بهدف ضمان نظام مراقبة آمن وشفاف على الحدود ".