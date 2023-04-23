وزارة الدفاع: مواقع الجيش الاذربيجاني تتعرض لإطلاق النار في اتجاه لاتشين
AzerTAg.az
٢٣.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٣٥]
باكو، 23 أبريل (أذرتاج)
تعرضت مواقع الجيش الاذربيجاني قرب قرية مينكند لمحافظة لاتشين لإطلاق النار من مواقع القوات المسلحة لأرمينيا في قرية قيزيلجيق لمحافظة قاراكيلسه في الساعة 15:10 في 23 أبريل.
أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان وحدات الجيش الاذربيجاني ردت بالمثل لإسكات نقاط النيران.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
٢٢.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٤٥]
٢٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٥٠]
١٨.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٥٨]
٢٣.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٣٥]
٢٣.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٢٧]
٢٣.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٠٠]
٢٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٢٠]
٢٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:١٦]
٢٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٥:٢٥]
٢٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٤٩]
٢٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٥٢]
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٢:٢٢]
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٣٤]
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٠٧]
١٧.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٣٩]
١٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٣٣]
١٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٤٧]
١٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٥٩]
٠٦.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٥٤]
٠٢.٠٢.٢٠٢٣ [١٧:٤٨]
١٧.٠١.٢٠٢٣ [١٥:٤١]
٢٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٢٠]
٢٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٨:٢٠]
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٨:٠٧]
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٨:٠٦]
٢٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٨:٥٢]
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٥٤]
١٩.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٣٤]
١٨.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٣١]
٢٣.٠٤.٢٠٢٣ [١٩:٣٧]
٢٢.٠٤.٢٠٢٣ [٢١:٤٨]
٢٢.٠٤.٢٠٢٣ [٢١:١٠]
٢٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٣٣]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك