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    سياسة


    وزارة الدفاع: مواقع الجيش الاذربيجاني تتعرض لإطلاق النار في اتجاه لاتشين

    ٢٣.٠٤.٢٠٢٣ [٢٠:٣٥‎]
    وزارة الدفاع: مواقع الجيش الاذربيجاني تتعرض لإطلاق النار في اتجاه لاتشين

    باكو، 23 أبريل (أذرتاج)

    تعرضت مواقع الجيش الاذربيجاني قرب قرية مينكند لمحافظة لاتشين لإطلاق النار من مواقع القوات المسلحة لأرمينيا في قرية قيزيلجيق لمحافظة قاراكيلسه في الساعة 15:10 في 23 أبريل.

    أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان وحدات الجيش الاذربيجاني ردت بالمثل لإسكات نقاط النيران.

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