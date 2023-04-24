الرئيس إلهام علييف يلتقي وزير الدفاع الجورجي

باكو، 24 أبريل، (اذرتاج) التقى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اليوم وزير الدفاع الجورجي جوانشير بورشولادزه. أفادت وكالة اذرتاج ان الجانبين أكدا خلال اللقاء أن العلاقات الودية والأخوية بين البلدين تتطور بنجاح في مختلف المجالات بما في ذلك المجال العسكري. استذكر الجانبان زيارة رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي الى أذربيجان واشارا الى اجراء مناقشات مثمرة بشأن زيادة توسيع العلاقات. كما ناقش رئيس الدولة ووزير دفاع جورجيا آفاق التعاون بين البلدين وقضايا الأمن الإقليمي.

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