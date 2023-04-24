إنشاء ألية مراقبة حدودية عند مدخل طريق لاتشبن سيضمن أمن حركة المرور

باكو، 24 أبريل (أذرتاج )

في ظل هذه التهديدات والاستفزازات، فإن إنشاء آلية مراقبة الحدود عند مدخل طريق لاتشين سيساهم في تحقيق الشفافية في حركة المرور على طول الطريق، وسيادة القانون، وبالتالي ضمان أمن وسلامة الحركة.

أفادت أذرتاج ان هذا جاء في بيان نشرته وزارة خارجية أذربيجان اليوم بشأن إنشاء نقطة تفتيش وعبور حدودية في مدخل طريق لاتشين – خانكندي.

كما ورد في اليان: "إن توفير أمن الحدود، وكذلك ضمان المرور الآمن على الطريق، هو من مهام حكومة أذربيجان، وشرط أساسي للأمن القومي وسيادة الدولة وسيادة القانون. تمشيا مع التزامات البيان الثلاثي، وفي إطار هذا التدبير الإضافي الذي تقدمه جمهورية أذربيجان لضمان امن حركة المواطنين والمركبات والبضائع عبر طريق لاتشين، سيتم توفير الظروف المناسبة لمرور السكان الأرمن لمنطقة قره باغ الأذربيجانية بشكل شفاف ومنظم عبر نقطة التفتيش هذه إلى أرمينيا وأذربيجان في كلا الاتجاهين".