زلزال بقوة 7.2 درجات في نيوزيلندا

باكو، 24 أبريل، (أذرتاج) ضرب زلزال بقوة 7.2 درجات نيوزيلندا. تم تسجيل الزلزال في أرخبيل كرماديك. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل ان مركز الزلزال وقع على بعد 1012 كيلومتر شمال شرقي مدينة تاورانجا وعلى عمق 10 كيلومتر تحت سطح الأرض.

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