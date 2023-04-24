كازاخستان تنتقل الى نظام العمل الجديد لمدة 4 أيام خلال الأسبوع، ابتداء من 1 يوليو المقبل

باكو، 24 أبريل (أذرتاج)

سوف تنتقل كازاخستان الى النظام الجديد للعمل الأسبوعي، ليكون أربعة أيام خلال الأسبوع ابتداء من 1 يوليو لهذا العام.

قد تم إدخال تعديلات ذات الصلة على قانون العمل بكازاخستان. وأشاد رئيس الجمهورية قاسم جومارت توكايف بهذه التعديلات. والهدف من التعديلات هو إتاحة المزيد من الوقت للعمال لقضائه مع عائلاتهم والاستراحة.

كذلك يحتوي قانون العمل على أسبوع عمل لمدة 5 و6 أيام وذلك بناء على موافقة الطرفين. يمكن العمل بالمناوبة في نظام العمل لمدة 5 و 6 أيام في بعض المؤسسات.

لا تزيد ساعات العمل الإضافية عن 12 ساعة شهريا في أسابيع العمل لمدة 4 و5 و6 أيام وعن 120 ساعة سنويا.