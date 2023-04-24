توقيع اتفاقية بشأن التعاون في مجال الدفاع بين أذربيجان وجورجيا

باكو، 24 أبريل، (أذرتاج)

التقى وزير دفاع جمهورية أذربيجان الجنرال ذاكر حسنوف اليوم مع نظيره الجورجي جوانشير بورشولادزه الذي يقوم بزيارة رسمية لباكو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع أن الضيوف الجورجيين زاروا مقابر أبناء الوطن البواسل الذين استشهدوا من اجل استقلال أذربيجان ووحدة أراضيها، ووضعوا اكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الأبدي".

ثم أقيمت مراسم استقبال رسمية في مقر وزارة الدفاع. استعرض وزير دفاع جورجيا أمام حرس الشرف وتم عزف النشيد الوطني لكلا البلدين وكُتب في "كتاب ضيوف الشرف" وفقا للبروتوكول.

رحب الجنرال ذاكر حسنوف بالضيوف وأعرب عن ارتياحه لرؤيتهم في بلاده. وشدد وزير الدفاع على أن اجتماعات رئيسي الدولتين تلعب دورا هاما في تطوير العلاقات بين أذربيجان وجورجيا وأشار إلى أن العلاقات قد تعززت وتطورت في المجال العسكري وكذلك في العديد من المجالات.

أبلغ وزير الدفاع نظيره عن الاستفزازات التي ارتكبتها أرمينيا من أجل تصعيد الموقف على الحدود غير المُرسَّمة بين أذربيجان وأرمينيا وفي الأراضي الأذربيجانية التي تتمركز فيها قوات حفظ السلام الروسية مؤقتا.

أعرب الوزير جوانشير بورشولادزه عن ارتياحه لزيارته الى أذربيجان وأشار إلى الصداقة التقليدية والثقة المتبادلة بين الشعبين. وأكد أهمية عقد مثل هذه اللقاءات بشكل دوري وتوسيع العلاقات في تنمية العلاقات بين البلدين الصديقين.

ناقش الطرفان بالتفصيل توفير السلام والأمن في المنطقة وزيادة توسيع التعاون في المجالات العسكرية والفنية العسكرية والتعليم العسكري وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتحدث الجانبان خلال اللقاء عن آفاق تطوير التعاون العسكري الثنائي والثلاثي بين أذربيجان وتركيا وجورجيا وتبادلا وجهات النظر حول زيادة كثافة التدريبات المشتركة واجتماعات العمل.

وتم خلال الاجتماع التوقيع على "اتفاقية التعاون في مجال الدفاع بين حكومة جمهورية أذربيجان وحكومة جورجيا".

وفي الختام، تم تقديم الهدايا المتبادل والتقاط صورة تذكارية.