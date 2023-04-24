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    قرية وانك لمحافظة كلبجار المحررة من الاحتلال (صور)

    ٢٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٦:٥‎٥‎]

    باكو، 24 أبريل (أذرتاج)

    تقع قرية وانك لمحافظة كلبجار في دائرة قرية باغليبايا وفي ضفة نهر تارتار. يقع مجمع دير خودافنك قرب هذه القرية.

    احتلت القرية من قبل القوات المسلحة لأرمينيا عام 1993 ودمر الوحشيون الأرمن القرية بالكامل في فترة الاحتلال.

    تم تحرير القرية اثناء استرداد محافظة كلبجار الى سيادة أذربيجان في 25 نوفمبر بموجب البيان الثلاثي الموقع في 10 نوفمبر عام 2020 بعد انتصار الجيش الاذربيجاني في الحرب الوطنية.

    تقدم وكالة أذرتاج صورا من القرية التي تعرضت لأعمال التخريب والدمار في فترة الاحتلال الأرميني.

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