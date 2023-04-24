سباق فورمولا 1: جدول جائزة أذربيجان الكبرى

باكو، 24 أبريل (أذرتاج)

ينتهي الفاصل الذي دام 4 أسابيع في بطولة سباقات الفورمولا 1. سينظم سباق جائزة أذربيجان الأولى في جلبة باكو في يومي العطلة الأخيرين من شهر ابريل.

أفادت أذرتاج ان هذه المرحلة ستنظم لأول مرة في صيغة مع سبرنت في موسم عام 2023. إليكم جدول جائزة أذربيجان الأولى:

الجمعة، 28 أبريل

13:30 – 14:30 التجارب الأولى

17:00 – 18:00 التجارب التأهيلية

السبت، 29 أربيل

13:30 – 14:30 التجارب الثانية او التجارب التأهيلية لسبرنت

15:30 سبرنت

الأحد، 30 أبريل

15:00 السباق