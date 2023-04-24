ضمان امن الحدود في طريق لاتشين حق سيادي لحكومة أذربيجان

باكو، 24 ابريل (أذرتاج)

إن التصريح الذي ادلى به رئيس برلمان أرمينيا آلين سيمونيان حول انشاء نقطة تفتيش وعبور الحدودية في طريق لاتشين – خانكندي أمر مرفوض. وهذه محاولة جديدة للتدخل في الشئون الداخلية لأذربيجان ولا تساهم في السلام والأمن في المنطقة.

يجب على مسئولين رسميين لارمينيا ورئيس برلمانها ان يتوقفوا في تصريحاتهم عن محاولات تأليب الرأي العام ضد أذربيجان وبالتالي تحريف القرار المذكور الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، بحسب ما أفادت أذرتاج نقلا عن بيان برلمان أذربيجان.

كما ورد في البيان: يجب التأكيد ان ضمان امن الحدود وأمن حركة المرور شرط ضروري للأمن القومي وسيادة الدولة وسيادة القانون. إن وقف سوء استعمال طريق لاتشين للأغراض غير القانونية بشكل واسع ومنظم، وتوفير امن الحدود حق سيادي لحكومة أذربيجان. ويخدم قرار حكومة أذربيجان (حول انشاء نقطة تفتيش وعبور عند مدخل طريق لاتشين) لوقف حركة المرور غير القانونية وتنظيم حركة المرور في أراضي أذربيجان.