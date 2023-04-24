خافيير زانيتي يزور أذربيجان

باكو، 24 أبريل (أذرتاج) سيقوم الأسطورة البرازيلية خافيير زانيتي نائب رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم بزيارة أذربيجان. أفادت أذرتاج ان اللاعب أعلن ذلك في صفحته في انستغرام. يقول انه يزور أذربيجان للقاء مع أعضاء اكاديمية "انتر" العاملة في أذربيجان. قضى خافيير زانيتي 19 موسماً بقميس النادي مشاركاً بـ615 مباراة وحاصداً العديد من الألقاب أبرزها لقب الكالتشيو ولقب كأس ايطاليا والسوبر الايطالي ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس الاتحاد الأوروبي.

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده