بسبب احتجاج أذربيجان.. محكمة العدل الدولية توقف النظر في مذكرة دعوى ارمينية

باكو، 24 أبريل (أذرتاج)

قدم الجانب الاذربيجاني احتجاجه الاولي رسميا الى محكمة العدل الدولية في 21 أبريل، ضد دعوى قضائي رفعته أرمينيا ضد أذربيجان في إطار "الاتفاقية الدولية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري".

أفادت أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية ان محكمة العدل الدولية توقفت عن النظر في مذكرة الدعوى المقدمة من أرمينيا، ذلك بسبب احتجاج أذربيجان عليها.