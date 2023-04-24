أذربيجان: 5 حالات إصابة بكورونا اليوم

باكو، 24 أبريل (أذرتاج)

سجلت 5 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان و8 حالات تعافي دون تسجيل حالة وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس خلال 24 أبريل.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 831 ألف و110 حالة إصابة في البلد الى الآن وتعافى 820 ألف و631 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 10 آلاف و226 مريض منهم ويستمر علاج 253 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الإصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 637 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 7 ملايين و583 ألف و322 فحص طبي.