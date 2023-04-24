أذربيجان: لا تطعيم من لقاح كورونا في 24 أبريل

باكو، 24 أبريل (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن اليوم لم يسجل أي تطعيم من لقاح كورونا.

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و959 ألف و168 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و409 ألف و882 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و880 ألف و560 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و402 ألف و620 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة و266 ألف و106 شخصا تلقوا اللقاح التنشيطية بعد نتيجة إيجابية.