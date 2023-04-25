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    أقاليم


    قرية يوسفلار لمحافظة زنكيلان المحررة من الاحتلال (صور)

    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٠٠]

    باكو، 25 أبريل (أذرتاج)

    تقع قرية يوسفلار لمحافظة زنكيلان في دائرة قرية صايفلي لمحافظة زنكيلان.

    احتلت القريةُ من قبل القوات المسلحة الارمينية عام 1993. ودمر الوحشيون الأرمن هذه القريةَ بالكامل في فترة الاحتلال.

    تم تحرير القرية من قبل الجيش الأذربيجاني الباسل إبان الحرب الوطنية التي استمرت 44 يوما.

    تقدم أذرتاج صورا من القرية.

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