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    اقتصاد


    انخفاض سعر برميل النفط

    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٥‎٥‎]
    انخفاض سعر برميل النفط

    باكو، 25 أبريل، (اذرتاج)

    انخفضت أسعار النفط في البورصات العالمية.

    أفادت وكالة أذرتاج أنه تم بيع برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 82.49 دولار في بورصة لندن بعد انخفاضه 0.24 دولار وبيع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 78.56 دولار في بورصة "نايميكس" بنيويورك بعد انخفاضه قدر 0.2 دولار.

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