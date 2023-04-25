لاعب أردني يشارك في 50 مباراة في بطولة أذربيجان لكرة القدم
AzerTAg.az
٢٥.٠٤.٢٠٢٣ [١١:١٧]
باكو، 25 أبريل (أذرتاج)
شارك اللاعب الأردني عمر هاني بقميص نادي "غابالا" في 50 مباراة في بطولة أذربيجان لكرة القدم. تصادف المباراة اليوبيلية للاعب الوسط الأردني في الجولة الحادية والثلاثون من الدوري الأذربيجاني الممتاز.
أفادت أذرتاج ان عمر هاني (24 عاما) سجل هدفه الأول في مباراة مع نادي "سومغايت". كان اول لعبه في 11 سبتمبر عام 2021 في الدوري الاذربيجاني. شارك في 21 مباراة في الموسم الماضي و29 مرة في البطولة الحالية.
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