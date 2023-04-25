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    أخبار رسمية


    رئيس اذربيجان يصل إلى بلغاريا في زيارة عمل

    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٣ [١١:٤١]

    صوفيا، 25 ابريل، (اذرتاج)

    وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 25 أبريل اليوم إلى جمهورية بلغاريا في زيارة عمل.

    أفادت وكالة أذرتاج أن حرس الشرف اصطف في ارض مطار صوفيا الدولي المزين بأعلام كلتا الدولتين تقديرا لمقدم الرئيس الأذربيجاني.

    وكان في استقبال الرئيس إلهام علييف نائب رئيس الوزراء البلغاري للسياسة الاقتصادية ووزير النقل والاتصالات خريستو أليكسييف وسكرتير الرئيس للعلاقات الخارجية روسي إيفانوف ومسؤولون آخرون.

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