باكو، 25 أبريل (أذرتاج)

أقيم حفل توقيع "مذكرة تفاهم حول ترويج التعاون بين شركات "بلغارترانس غاز" البلغارية و"ترانسغاز" الرومانية و FGSZالمجرية و Eustream السلوفاكية وسوكار الأذربيجانية" في صوفيا في 25 أبريل، بحضور الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف والرئيس البلغاري رومين راديف.

وقع على مذكرة التفاهم وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف ووزير الطاقة البلغاري روسين هريستوف ووزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو ووزير الطاقة الروماني فيرجيل دانيل بوبيسكو ووزير الاقتصاد السلوفاكي كاريل هيرمان.

استمع الحضور في حفل التوقيع الى خطاب متلفز بعثت به السيدة كادري سيمسون مفوضة الاتحاد الأوروبي في شئون الطاقة.

ثم ألقى كل من وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف ووزير الطاقة البلغاري روسين هريستوف ووزير الخارجية والتجارة المجري بيتر سيارتو ووزير الطاقة الروماني فيرجيل دانيل بوبيسكو ووزير الاقتصاد السلوفاكي كاريل هيرمان كلمات في الحفل.

ثم ألقى رئيس أذربيجان إلهام علييف ورئيس بلغاريا رومين راديف كلمتين في الحفل.

يجب الذكر ان مذكرة التفاهم تحدد اتجاهات تعاون بين سوكار و4 مشغلات نظام التوزيع لنقل احجام إضافية للغاز من أذربيجان الى أوروبا. سيتم نقل الاحجام الإضافية للغاز عبر شبكات التوزيع والنقل لبلغاريا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا، التي تسمى أيضا بـ"حلقة التضامن".