حفل افتتاح مكتب "سوكار" في بلغاريا
الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف والرئيس البلغاري رومين راديف يحضران حفل الافتتاح
AzerTAg.az
٢٥.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٣٠]
صوفيا، 25 أبريل، (أذرتاج)
أقيم حفل افتتاح مكتب شركة "سوكار" في جمهورية بلغاريا في 25 أبريل.
أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية بلغاريا رومين راديف شاركا في حفل الافتتاح.
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