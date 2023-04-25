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    أخبار رسمية


    حفل افتتاح مكتب "سوكار" في بلغاريا
    الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف والرئيس البلغاري رومين راديف يحضران حفل الافتتاح

    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٣٠]

    صوفيا، 25 أبريل، (أذرتاج)

    أقيم حفل افتتاح مكتب شركة "سوكار" في جمهورية بلغاريا في 25 أبريل.

    أفادت وكالة أذرتاج أن رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية بلغاريا رومين راديف شاركا في حفل الافتتاح.

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    حفل افتتاح مكتب "سوكار" في بلغاريا الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف والرئيس البلغاري رومين راديف يحضران حفل الافتتاح حفل افتتاح مكتب "سوكار" في بلغاريا الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف والرئيس البلغاري رومين راديف يحضران حفل الافتتاح حفل افتتاح مكتب "سوكار" في بلغاريا الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف والرئيس البلغاري رومين راديف يحضران حفل الافتتاح حفل افتتاح مكتب "سوكار" في بلغاريا الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف والرئيس البلغاري رومين راديف يحضران حفل الافتتاح حفل افتتاح مكتب "سوكار" في بلغاريا الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف والرئيس البلغاري رومين راديف يحضران حفل الافتتاح حفل افتتاح مكتب "سوكار" في بلغاريا الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف والرئيس البلغاري رومين راديف يحضران حفل الافتتاح حفل افتتاح مكتب "سوكار" في بلغاريا الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف والرئيس البلغاري رومين راديف يحضران حفل الافتتاح حفل افتتاح مكتب "سوكار" في بلغاريا الرئيس الاذربيجاني إلهام علييف والرئيس البلغاري رومين راديف يحضران حفل الافتتاح