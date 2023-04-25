فريق أذربيجاني يشارك في منافسات بطولة كأس العالم للجمباز في القاهرة

باكو، 25 ابريل (أذرتاج)

تستضيف مصر منافسات بطولة كأس العالم للجمباز القاهرة 2023 خلال الفترة من 27 وحتى 30 ابريل الجاري على مجمع الصالات الدولي بإستاد القاهرة لتكون احدى سلسلة بطولات العالم المؤهلة الي أولمبياد باريس 2024.

أفادت أذرتاج ان الفريق الاذربيجاني الوطني المكون من اللاعبين نيكيتا سيمينوف وايفان تيخونوف واللاعبتين نازنين تيموروفا وسميرة قهرمانوفا يشارك في المنافسات.

يشارك في منافسات البطولة 40 دولة وهي ألبانيا، الجزائر، أرمينيا، النمسا، أذربيجان، بلجيكا، كندا، كرواتيا، قبرص، التشيك، الدنمارك، فنلندا، ألمانيا، بريطانيا، اليونان، إندونيسيا، تركيا، إيرلندا، إيطاليا، الأردن، كازاخستان، لاتفيا، ليتوانيا، ماليزيا، المكسيك، هولندا، النرويج، بنما، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، صربيا، سلوفينيا، تايوان، أوكرانيا، أمريكا، أوزبكستان، فيتنام،

بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.