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    أخبار رسمية


    لقاء على حدة بين رئيسي أذربيجان وبلغاريا

    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٣ [١٤:٥‎٠]
    لقاء على حدة بين رئيسي أذربيجان وبلغاريا

    صوفيا، 25 ابريل، (اذرتاج)

    عقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية بلغاريا رومين راديف اجتماعا على انفراد في صوفيا يوم 25 أبريل.

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