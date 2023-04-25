لقاء على حدة بين رئيسي أذربيجان وبلغاريا

صوفيا، 25 ابريل، (اذرتاج) عقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف ورئيس جمهورية بلغاريا رومين راديف اجتماعا على انفراد في صوفيا يوم 25 أبريل.

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