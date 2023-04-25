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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٣ [١٥‎:٥‎٠]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    باكو، 25 أبريل، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 25 أبريل نيسان اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0078

    أورو EUR 1 1.8786

    دولار أسترالي AUD 1 1.1401

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

    ريال برازيلي BRL 1 0.335

    درهم إماراتي AED 1 0.4629

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0934

    كرون دنماركي DKK 1 0.25

    لاري جورجي GEL 1 0.6759

    روبي هندي INR 1 0.0207

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

    دولار كندا CAD 1 1.2622

    دينار الكويت KWD 1 5.5514

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3832

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0941

    جنيه مصري EGP 1 0.055

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0944

    كرون النرويج NOK 1 0.1605

    زلوتي بولندا PLN 1 0.4032

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0194

    روبل روسي RUB 1 0.0209

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2885

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2739

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.156

    دولار تايوان TWD 1 0.0555

    ليرة تركيا TRY 1 0.0876

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0469

    كرون التشيك CZK 1 0.0795

    يوان الصين CNY 1 0.2467

    جنيه بريطاني GBP 1 2.1219

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4663

    كرون السويد SEK 1 0.1643

    فرنك سويسرا CHF 1 1.8964

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.128

    ليرة لبنان LBP 100 0.0113

    ين اليابان JPY 100 1.2614

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2141

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0113

    ريال إيران IRR 100 0.004

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