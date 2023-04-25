البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

باكو، 25 أبريل، أذرتاج

نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 25 أبريل نيسان اليوم.

أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

دولار أمريكي USD 1 1.7

بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0078

أورو EUR 1 1.8786

دولار أسترالي AUD 1 1.1401

روبل بيلاروس BYN 1 0.6735

ريال برازيلي BRL 1 0.335

درهم إماراتي AED 1 0.4629

راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0934

كرون دنماركي DKK 1 0.25

لاري جورجي GEL 1 0.6759

روبي هندي INR 1 0.0207

دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166

دولار كندا CAD 1 1.2622

دينار الكويت KWD 1 5.5514

رينجيت ماليزي MYR 1 0.3832

بيسو المكسيك MXN 1 0.0941

جنيه مصري EGP 1 0.055

لاي مولدوفا MDL 1 0.0944

كرون النرويج NOK 1 0.1605

زلوتي بولندا PLN 1 0.4032

تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037

سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0194

روبل روسي RUB 1 0.0209

حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2885

دولار سنغافورة SGD 1 1.2739

ريال السعودية SAR 1 0.4532

سوموني طاجيكستان TJS 1 0.156

دولار تايوان TWD 1 0.0555

ليرة تركيا TRY 1 0.0876

مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046

دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0469

كرون التشيك CZK 1 0.0795

يوان الصين CNY 1 0.2467

جنيه بريطاني GBP 1 2.1219

شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4663

كرون السويد SEK 1 0.1643

فرنك سويسرا CHF 1 1.8964

وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.128

ليرة لبنان LBP 100 0.0113

ين اليابان JPY 100 1.2614

بيسو تشيلي CLP 100 0.2141

سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149

روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0113

ريال إيران IRR 100 0.004