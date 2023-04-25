البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 25 أبريل، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 25 أبريل نيسان اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0078
أورو EUR 1 1.8786
دولار أسترالي AUD 1 1.1401
روبل بيلاروس BYN 1 0.6735
ريال برازيلي BRL 1 0.335
درهم إماراتي AED 1 0.4629
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.0934
كرون دنماركي DKK 1 0.25
لاري جورجي GEL 1 0.6759
روبي هندي INR 1 0.0207
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2166
دولار كندا CAD 1 1.2622
دينار الكويت KWD 1 5.5514
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3832
بيسو المكسيك MXN 1 0.0941
جنيه مصري EGP 1 0.055
لاي مولدوفا MDL 1 0.0944
كرون النرويج NOK 1 0.1605
زلوتي بولندا PLN 1 0.4032
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0037
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0194
روبل روسي RUB 1 0.0209
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2885
دولار سنغافورة SGD 1 1.2739
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.156
دولار تايوان TWD 1 0.0555
ليرة تركيا TRY 1 0.0876
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.046
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0469
كرون التشيك CZK 1 0.0795
يوان الصين CNY 1 0.2467
جنيه بريطاني GBP 1 2.1219
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.4663
كرون السويد SEK 1 0.1643
فرنك سويسرا CHF 1 1.8964
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.128
ليرة لبنان LBP 100 0.0113
ين اليابان JPY 100 1.2614
بيسو تشيلي CLP 100 0.2141
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0149
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0113
ريال إيران IRR 100 0.004
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