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    تطهير مساحة 303 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الاسبوع الماضي

    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٣ [١٥‎:٤٩]
    تطهير مساحة 303 هكتار من الألغام والذخيرة الحية خلال الاسبوع الماضي

    باكو، 25 أبريل، (اذرتاج)

    نشرت وكالة جمهورية أذربيجان لتطهير الألغام أناما معلومات أسبوعية حول عمليات منفذة لدى الاراضي المحررة من الاحتلال.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن أناما أن موظفي الوكالة حيدوا خلال الفترة ما بين 17-22 أبريل 13 لغما مضادا للمشاة و12 لغما مضادا للدبابات و39 ذخيرة غير متفجرة في اراضي محافظات تارتار وأغدام وخوجاوند ولاتشين وشوشا وفضولي وقبادلي وجبرائيل وزنكيلان ضمن عمليات البحث والتحري.

    وطهرت اناما خلال الفترة المذكورة 303 هيكتار من الاراضي من الألغام والذخائر غير المتفجرة.

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