الرئيس إلهام علييف: المستوى الحالي للعلاقات بين أذربيجان وإسرائيل يثير امتنانا

باكو، 25 أبريل، (أذرتاج)

حققت إسرائيل إنجازات مهمة في جميع المجالات خلال الفترة الماضية وهي من بين الدول الأكثر تقدما في العالم.

أفادت وكالة أذرتاج أن هذا جاء في رسالة التهنئة للرئيس إلهام علييف إلى نظيره الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بمناسبة الذكرى الـ75 لاستقلال دولة إسرائيل.

أكد رئيس الدولة أنه من دواعي السرور أن العلاقات الاذربيجانية الإسرائيلية قد تطورت على خط متزايد باستمرار ووصلت إلى المستوى الحالي. وهذا مبني على أساس الصداقة القوية التي تعود إلى قرون والتعاطف المتبادل الذي يوحد الشعبين.

أضاف الرئيس إلهام علييف ان "اليوم، يخلق المستوى العالي لحوارنا السياسي ظروفا مواتية لتوسيع وإثراء أنشطتنا المشتركة في الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا العالية والتعليم والتقنية العسكرية وغيرها من المجالات. إنني على يقين من أن افتتاح التمثيلية التجارية والسياحية لأذربيجان في إسرائيل والسفارة هذا العام سيسهمان في زيادة تطوير العلاقات بين الدولتين. وأعتقد أنه وفقا لمصالح شعبينا ودولتينا سنواصل بنجاح جهودنا المتبادلة للاستفادة الكاملة من الإمكانات الكبيرة للصداقة والتعاون بين أذربيجان وإسرائيل".