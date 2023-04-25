الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال أيام العطلة بعيد الفطر

باكو، 25 أبريل، أذرتاج

نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم.

أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت خلال أيام العطلة بعيد الفطر المبارك مع 120 حالة حريق و15 حالة حرجة وحالتي انفجار وحالتي حادث مروري تلقت بشأنها بلاغات عبر الخط الساخن 112.

قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس.

وأنقذت فرق الطوارئ 16 شخصا وبينهم 7 قاصرين وأصيب 3 أشخاص. وأجلي 12 شخصا خلال الحرائق.

وكشفت خلال عمليات البحث والإنقاذ عن جثامين 6 مواطنين وسلمت إلى الجهات ذات الصلة.

تواصل وزارة حالات الطوارئ أنشطتها الرامية إلى حماية السكان والأراضي من حالات الطوارئ الطبيعية والتي من صنع الإنسان.