مأدبة غداء على شرف الرئيس إلهام علييف في بلغاريا

صوفيا، 25 أبريل، (اذرتاج) أقيمت مأدبة غداء على شرف رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في صوفيا عاصمة بلغاريا في 25 أبريل اليوم باسم رئيس جمهورية بلغاريا رومين راديف.

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