تسيير رحلات جوية مباشرة بين باكو – فيينا
AzerTAg.az
٢٥.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٠٠]
باكو، 25 ابريل (أذرتاج9
سيبدأ تسيير رحلات جوية مباشرة بين باكو وفيينا ابتداء من 2 مايو أي مرتين في الأسبوع يوم الأربعاء والجمعة. سيتم تسيير الرحلات من قبل "الخطوط الجوية الأذربيجانية" (أزال).
يجب الذكر ان مواطني جمهورية النمسا سيحصلون على الفيزا الالكتروني عبر نظام "اسان فيزا" المسهل.
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