  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    تسيير رحلات جوية مباشرة بين باكو – فيينا

    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٠٠]

    باكو، 25 ابريل (أذرتاج9

    سيبدأ تسيير رحلات جوية مباشرة بين باكو وفيينا ابتداء من 2 مايو أي مرتين في الأسبوع يوم الأربعاء والجمعة. سيتم تسيير الرحلات من قبل "الخطوط الجوية الأذربيجانية" (أزال).

    يجب الذكر ان مواطني جمهورية النمسا سيحصلون على الفيزا الالكتروني عبر نظام "اسان فيزا" المسهل.

    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٣ [١٥‎:٥‎٠]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٢٤.٠٤.٢٠٢٣ [١٠:٠٤]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٢٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٢٠]
    قمر أذر سكاي الصناعي يختتم فعالياته
    النفع الاقتصادي المحصول عليه من القمر الصناعي كان اكثر من 5ر1 مرة مما استثمر فيه
    ٢٠.٠٤.٢٠٢٣ [١٥‎:٢٥‎]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    تسيير رحلات جوية مباشرة بين باكو – فيينا تسيير رحلات جوية مباشرة بين باكو – فيينا تسيير رحلات جوية مباشرة بين باكو – فيينا تسيير رحلات جوية مباشرة بين باكو – فيينا تسيير رحلات جوية مباشرة بين باكو – فيينا تسيير رحلات جوية مباشرة بين باكو – فيينا تسيير رحلات جوية مباشرة بين باكو – فيينا تسيير رحلات جوية مباشرة بين باكو – فيينا تسيير رحلات جوية مباشرة بين باكو – فيينا تسيير رحلات جوية مباشرة بين باكو – فيينا تسيير رحلات جوية مباشرة بين باكو – فيينا تسيير رحلات جوية مباشرة بين باكو – فيينا