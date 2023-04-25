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    الرئيس إلهام علييف: بلغاريا وأذربيجان ليستا بشريكين استراتيجيين فقط ولكنهما بلدان صديقان حقيقيان أيضا

    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٤٦]
    الرئيس إلهام علييف: بلغاريا وأذربيجان ليستا بشريكين استراتيجيين فقط ولكنهما بلدان صديقان حقيقيان أيضا

    باكو، 25 أبريل، أذرتاج

    قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، في كلمة ألقاها في حفل توقيع مذكرة تفاهم حول تشجيع التعاون بين شركات بلغار ترانس غاز البلغارية وترانس غاز الرومانية ومشغلة الغاز الطبيعي الهنغارية اف جي اس زي وايه يو ستريم السلوفاكية وشركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار في مدينة صوفيا البلغارية اليوم، "إن الانتركونيكتور الموجود بين اليونان وبلغاريا قد أتاحت فرصة لتوسيع جغرافيا امداد غاز أذربيجان الطبيعي وهذا المشروع يساهم منذ الفترة في تعزيز امن الطاقة الأوروبي.

    وقال الرئيس إلهام علييف إن الرئيس راديف نزل ضيفا في أذربيجان قبل الشهر، مضيفا "أن هذا يدل حقا على مستوى التعاون بين البلدين وذلك يعرض ديناميكية الحوار السياسي ويشير إلى أن بلغاريا وأذربيجان ليستا بشريكين استراتيجيين فقط ولكنهما بلدان صديقان حقيقيان أيضا.

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