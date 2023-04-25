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    الرئيس إلهام علييف: أذربيجان شريك موثوق بها لأوروبا ليس في الطاقة فقط ولكن في عدد من المجالات الأخرى أيضا

    ٢٥‎.٠٤.٢٠٢٣ [١٧:٣٤]
    الرئيس إلهام علييف: أذربيجان شريك موثوق بها لأوروبا ليس في الطاقة فقط ولكن في عدد من المجالات الأخرى أيضا

    باكو، 25 أبريل، أذرتاج

    قال رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، في كلمة ألقاها في حفل توقيع مذكرة تفاهم حول تشجيع التعاون بين شركات بلغارترانس غاز البلغارية وترانس غاز الرومانية ومشغلة الغاز الطبيعي الهنغارية اف جي اس زي وايه يو ستريم السلوفاكية وشركة النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار في مدينة صوفيا البلغارية اليوم، إن مذكرة التفاهم الموقعة اليوم من شأنها أن تعزز أمن الطاقة الأوروبي وتتيح فرصة لأذربيجان لتصدير حجم اكثر من الغاز إلى عدد أكبر من بلاد أوروبا.

    وقال رئيس الدولة إن أذربيجان شريك موثوق بها لأوروبا اليوم ليس في مجال الطاقة فقط ولكن في عدد من المجالات الأخرى أيضا وأضاف أن البلدان التسعة العضو للاتحاد الأوروبي قد تبنت ووقعت على بيانات او اتفاقيات في الشراكة الاستراتيجية مع أذربيجان ويعني ذلك أن ثلث البلدان الأعضاء لدى الاتحاد الأوروبي هي شريك استراتيجي لأذربيجان وهذه الشراكة لها مستقبل قوي جدا.

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